MM6 tra techno club e citazioni d'archivio

Musica da techno club berlinese, una passerella tutta bianca, soffitti bassi e fumo che avvolge la grande sala della Pelota. Va in scena MM6 Maison Margiela, in una collezione che per la prossima primavera estate gioca con alcuni dei codici del suo Dna, tra pennellate di vernice bianca su completi, maxi occhiali da sole, giacche e pantaloni decostruiti in un contrasto tra lunghezze, pelle nuda e volumi skinny.

“MM6 Maison Margiela è uno dei nostri brand iconici - dice all’Adnkronos il presidente e fondatore del gruppo Otb, Renzo Rosso, prima dello show - è bello perché ha un fascino tutto suo, particolare, e perché ricorda con modernità anche la vecchia Margiela. È un momento glorioso per tutte le linee di questa maison. Margiela va avanti da sola ed è bello perché ha un pubblico tutto suo”.

La collezione è pensata per adattarsi al caldo soffocante dell'estate. Un caldo intenso, quasi frizzante, che richiede il costume da bagno al posto della biancheria intima, e invita al ‘do it yourself’, come il top ricavato da una busta di plastica, il nodo alla maglietta o le verniciature spalmate sul denim. I jeans sono lacerati, così come gli abitini con volant tecnici, o quelli con la maxi cintura a vita bassa, mentre gli stivali da cowboy vengono reinterpretati con il trattamento della vernice bianca. Il capo icona è un blazer bianco che nasconde un taglio sul retro nel quale infilare i capelli.

Non manca una stampa emblematica, la riproduzione del messaggio originale sull’Aids, che ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica. In collezione, lato accessori, anche i Dr. Martens 1460 a 8 occhielli, pochette a bracciale, e borse con grandi fibbie. (di Federica Mochi)