Moncler svela terzo capitolo Re/Icons e reinterpreta giacca anni '80

Moncler svela il terzo capito della collezione Re/Icons, che riflette il costante desiderio della griffe di evolversi e reinventarsi rimanendo fedele al proprio heritage, rivisitando i capi iconici dell'archivio. La collezione celebra così le giacche che hanno reso Moncler unico e inconfondibile. Ogni anno un capo simbolo viene rivisitato ampliando il progetto Re/Icons. Nel 2022 la giacca Maya è stata ripensata in occasione del 70esimo anniversario del brand, mentre l'anno successivo è stata la Karakorum del 1954 a essere riproposta in una nuova edizione.

Il 2024 è l'anno della giacca Verone. Icona degli anni '80, viene reimmaginata in due nuove proposte: la Verone Opus e la Verone Ai. La Verone Opus eleva il piumino invernale con una nuova stravagante silhouette in versione extra-lunga. Disponibile sia in bianco sia in nero, questo capo fonde l’estetica raffinata e sofisticata del capo con l’expertise tecnica distintiva di Moncler. L’ampia giacca dalle linee femminili è realizzata in nylon opaco, un materiale che garantisce morbidezza e un'eccezionale resistenza. L’alto colletto incornicia la scollatura, mentre le maniche removibili permettono di trasformarlo in un elegante gilet.

La Verone Ai creata con il supporto dell'intelligenza digitale, è una variante estremizzata del piumino boxy, classico degli anni '80, che esalta la trapuntatura boudin e ne amplifica la forma conferendo alla giacca un taglio oversize. Realizzata anch’essa in nylon opaco, morbido e resistente, il capo presenta rifiniture opache e uno stile gender-neutral che può essere personalizzato grazie al colletto e alle maniche removibili. Un inserto con logo jacquard sul retro suggerisce un sottile richiamo al brand. Moncler RE/ICONS è disponibile in selezionati negozi Moncler e su moncler.com.