Niccolò Ricci nominato Presidente di Polimoda

Nominato dall'Assemblea dei Soci nel 40° anniversario dalla fondazione della scuola

(ufficio stampa Stefano Ricci)
27 gennaio 2026 | 17.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Niccolò Ricci è il nuovo presidente di Polimoda. La nomina è stata deliberata oggi dall'Assemblea dei Soci, riunitasi presso il campus di Villa Favard a Firenze per la designazione del nuovo Consiglio d’Amministrazione della scuola.

L’incarico, con decorrenza dall’accettazione formale nel corso del primo incontro del nuovo Cda e mandato triennale, coincide con il 40° anniversario di Polimoda. L’istituto è stato fondato nel 1986 su iniziativa dei Comuni di Firenze e Prato e della Provincia di Firenze, insieme a Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Centro di Firenze per la Moda Italiana, Camera di Commercio di Firenze, Confindustria Firenze e le associazioni imprenditoriali territoriali, in collaborazione con il Fashion Institute of Technology di New York.

Niccolò Ricci è Ceo di Stefano Ricci Spa dal 2007, gruppo internazionale del lusso, dopo averne seguito il piano industriale per lo sviluppo di nuovi mercati e il controllo delle operazioni retail nei primi anni di attività.

“Desidero ringraziare le istituzioni e i soci di Polimoda, a iniziare dalla Sindaca Sara Funaro, per avermi proposto questo prestigioso incarico, e al Presidente uscente, Ferruccio Ferragamo, per l’importante lavoro svolto in questi anni. Come fiorentino impegnato nel mondo della moda, cercherò di consolidare il primato che il Polimoda si è conquistato nei suoi primi 40 anni di vita. La formazione dei giovani è la leva sulla quale tutto il sistema produttivo deve investire per assicurare un futuro a questo settore strategico per il paese. Il mio compito sarà quello di cercare di ridurre le distanze tra lo studio e l’attività professionale dei futuri protagonisti della moda”, dichiara Niccolò Ricci.

Ricci succede a Ferruccio Ferragamo, nominato presidente di Polimoda nel 2006, in concomitanza del 20° anniversario dalla fondazione della scuola, e rimasto alla sua guida per due decenni. Un periodo che ha segnato una profonda fase di sviluppo e consolidamento, caratterizzata dal rafforzamento dell’identità e del posizionamento internazionale di Polimoda, oggi riconosciuta tra le principali scuole di moda a livello globale. Sotto la guida di Ferragamo, Polimoda ha inaugurato i campus a Villa Favard nel 2011 e Manifattura Tabacchi nel 2020.

Con la nomina di Niccolò Ricci alla Presidenza, Polimoda apre un nuovo capitolo della propria storia, nel segno della continuità istituzionale e di una visione proiettata al futuro.

La nuova presidenza lavorerà per consolidare il posizionamento di Polimoda come eccellenza italiana nella formazione moda a livello internazionale. La scuola conferma il proprio ruolo di centro di formazione e polo culturale, italiano, con una visione cosmopolita e un approccio innovativo alla fashion education. Negli obiettivi futuri di Polimoda spicca il consolidamento del dialogo con l’industria della moda e la formazione delle figure professionali per i prossimi decenni, l’estensione dell’offerta didattica in nuovi percorsi formativi e azioni di consolidamento del rapporto con le istituzioni locali e le università internazionali.

Contestualmente alla nomina del nuovo presidente, è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione, che vede la presenza dei rappresentanti delle istituzioni socie: Giacomo Cortesi, Francesca Pinzauti, Giovanni Santi, Niccolò Stefani per Comune di Firenze; Ilaria Raveggi per Comune di Scandicci; Eva Desiderio per Città Metropolitana di Firenze; Leonardo Lascialfari e Alberto Scaccioni per Centro di Firenze per la Moda Italiana; Giacomo Cioni e Maria Beatrice Piemontese per Camera di Commercio di Firenze; Niccolò Ricci per Confindustria Firenze; Micaela le Divelec Lemmi, Francesco Rossi Ferrini e Laudomia Pucci per Fondazione CR Firenze; Raffaello Napoleone per Fit.

Polimoda è conosciuto in tutto il mondo per il suo approccio indipendente e la visione innovativa nel segmento della fashion education. Fondato a Firenze nel 1986, è oggi considerato una delle principali scuole di moda a livello internazionale. Capace di coniugare il know-how del design con il saper fare della produzione Made in Italy e una visione cosmopolita. L’offerta formativa comprende oltre 70 corsi e master, pensati per preparare le principali figure professionali richieste dal settore: da quelle creative a quelle manageriali e strategiche. Polimoda si distingue per il forte approccio hands-on, sostenuto da un network di oltre 2.000 aziende nei campi della moda, del lusso, dell’editoria e dell’art direction che collaborano attivamente con la scuola. Una faculty composta da più di 200 docenti e mentor provenienti dall’industria, due campus con oltre 12.000 metri quadrati di laboratori e la più grande fashion library d’Europa garantiscono un insegnamento solido, esperienziale e sempre aggiornato, che si traduce in un placement rate del 90% entro 6 mesi dal termine degli studi. Con circa 2.000 studenti, di cui l’80% provenienti da 107 Paesi nel mondo, Polimoda si configura come una piattaforma culturale internazionale nel cuore di Firenze.

