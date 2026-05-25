A Roma debutto mondiale della Ferrari Luce, la prima full electric del Cavallino

Ferrari apre un nuovo capitolo della propria sua storia e presenta in anteprima mondiale la nuova Ferrari Luce, la prima vettura full electric della Casa di Maranello. Il debutto è avvenuto nella splendida cornice della Vela di Calatrava – Città dello Sport di Roma, scelta simbolica non casuale perchè proprio il 25 maggio 1947, al Gran Premio di Roma sul circuito delle Terme di Caracalla, la Ferrari 125 S conquistò la sua prima vittoria ufficiale del Cavallino Rampante.

La Ferrari Luce non nasce come una declinazione elettrica della gamma, ma come un nuovo modello di Ferrari completamente inedito, sviluppato su una piattaforma totalmente dedicata.

Il design è stato sviluppato in collaborazione con LoveFrom, il collettivo creativo fondato da Sir Jony Ive e Marc Newson che ha avuto il compito di reinterpretare un linguaggio nuovo per Ferrari creando un’architettura completamente nuova capace di esaltare contemporaneamente le prestazioni, la percezione di lusso e la spaziosità.

Il risultato è una vettura dalla silhouette inedita, definita da una grande glass house simile ad una conchiglia, con superfici pure e continue. Le nuove appendici flottanti anteriori e posteriori contribuiscono a dare un’efficienza aerodinamica sempre piu’ spinta, mentre i cerchi da 23 pollici all’anteriore e 24 al posteriore sono i più grandi mai adottati su una Ferrari stradale.

Quattro motori elettrici, quattro sospensioni attive elettricamente attuate e quattro ruote sterzanti

Dal punto di vista tecnico, la Ferrari Luce è spinta da quattro motori elettrici, uno per ruota, progettati e assemblati internamente. La potenza massima complessiva raggiunge i 1.050 CV con prestazioni da vera supercar; accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi, da 0 a 200 km/h in 6,8 secondi e una velocità massima superiore ai 310 km/h. La grande batteria da 122 kW consente un’autonomia superiore ai 530 km e supporta la ricarica rapida fino a 350 kW. Il peso in ordine di marcia si attesta a 2.260 kg.

La gestione di una potenza cosi’ importante è aiutata dal nuovo e-manettino, che modula potenza e trazione in funzione della modalità selezionata che troviamo sulla sinistra del volante e dall’iconico manettino a cinque posizioni che si adatta alle diverse condizioni di aderenza.

Particolare attenzione è stata dedicata al sound, perchè l’approccio di Ferrari Luce nasce da un principio preciso: il suono deve essere autentico, funzionale e coerente con la meccanica della vettura. Il sound che si sente non utilizza un suono artificiale, ma un vero sistema sviluppato e brevettato internamente che capta in tempo reale le vibrazioni generate dagli organi rotanti dell’assale elettrico, le filtra e le amplifica in maniera funzionale a favore di chi guida. Questo sound si sente solo quando il manettino è nella posizione “performance”.

Internamente Ferrari Luce è una supercar capace di accogliere comodamente cinque persone tramite quattro porte, quelle posteriori sono con un’apertura controvento come la Purosangue. Esternamente introduce una lettura aerodinamica fortemente integrata al design. Le due grandi ali, poste all’anteriore e al posteriore, lavorano sulla gestione dei flussi d’aria contribuendo ad avere la massima stabilità della vettura mentre i gruppi ottici sono perfettamente integrati nelle superfici. A luci spente, i fanali anteriori e posteriori sembrano quasi scomparire, preservando la pulizia della carrozzeria. Un particolare amarcord, i fanali posteriori rotondi richiamano molto la tradizione e la bellezza essenziale di modelli iconici come Ferrari 360 Modena e la 458 Italia.

Il progetto della nuova Ferrari Luce ha dato origine ad oltre 60 nuovi brevetti tutti progettati in casa Maranello

La Ferrari Luce porta al debutto la trazione integrale elettrica, una prima assoluta per la Casa di Maranello. Si tratta di una soluzione che consente al torque vectoring di esprimere appieno il proprio potenziale, distribuendo la coppia in modo puntuale tra le ruote e rendendo la vettura più precisa, prevedibile e leggibile in ogni fase di guida.

A completare il quadro tecnico intervengono anche il nuovo torque shift engagement e la rigenerazione estesa che sono stati sviluppati per consentire una progressione naturale della coppia e del freno motore. Il risultato è una Ferrari immediata, controllabile e capace di restituire al pilota le sensazioni di una vera supercar.

In occasione della presentazione John Elkann, Presidente di Ferrari ha dichiarato: "Con Ferrari Luce, ridefiniamo ancora una volta i limiti del possibile. Oggi non presentiamo soltanto una nuova vettura, ma inauguriamo un capitolo che trasforma la nostra visione in realtà, rafforzando la tradizione Ferrari di anticipare e plasmare il futuro. Un simile passo avanti nell’innovazione di prodotto non poteva che nascere da un’innovazione di processo: per questo abbiamo scelto di intraprendere nuove collaborazioni, come quella con LoveFrom per il design. E, come sempre, la nostra ricerca ed eccellenza ingegneristica sono state messe al servizio delle emozioni di guida, senza compromessi. Roma, luogo simbolo della nostra prima vittoria, diventa il punto di partenza per una Ferrari che illumina il futuro e apre nuovi orizzonti."

Benedetto Vigna, CEO di Ferrari conclude esprimendo la convinzione "che un’azienda dimostri la sua leadership quando ha il coraggio di osare e di affrontare la sfida delle nuove tecnologie. Ferrari Luce nasce proprio da questa sfida, offrendo una nostra inedita visione dell’elettrificazione. Mai come oggi offriamo la massima libertà di scelta ai nostri clienti: in linea con la nostra convinzione nella neutralità tecnologica, siamo i primi al mondo ad affiancare l’architettura full electric a quella ibrida e termica per delle vetture sportive. Non ci siamo limitati a innovare nella motorizzazione, ma con Luce abbiamo inaugurato un vero e proprio segmento di gamma. Questo modello è il frutto di più di 60 nostri nuovi brevetti, ed è al centro di un ecosistema di collaborazioni con partner tecnologici d’eccellenza. Abbiamo dato vita a una vettura che coniuga emozioni di guida uniche con prestazioni, piacere di guida e comfort straordinari per i Ferraristi di oggi e di domani."