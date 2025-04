AsConAuto e Quintegia rinnovano la partnership per service day

AsConAuto e Quintegia confermano il rinnovo della partnership strategica, rafforzando l’impegno congiunto nell’organizzazione di Service Day, l’evento dedicato alla filiera del post vendita nel settore automotive e rappresenta un’opportunità unica per affrontare le principali sfide del settore, promuovendo sinergie e networking tra gli operatori del post-vendita.

L’accordo triennale, siglato da Roberto Scarabel, Presidente di AsConAuto, e Tommaso Bortolomiol, CEO di Quintegia, prevede un coinvolgimento attivo delle due realtà nelle fasi di progettazione e preparazione dei prossimi appuntamenti. L’obiettivo comune è continuare a offrire un punto di incontro privilegiato per tutta la filiera post-vendita.

L'evoluzione del post vendita automotive si rafforza nei prossimi anni

«A ottobre 2024, - ha dichiarato il presidente di AsConAuto Roberto Scarabel - la quarta edizione di Service Day, un evento di Quintegia da un’idea di AsConAuto, ha confermato il valore strategico di questo evento: con oltre 3.000 partecipanti, contenuti di grande qualità, un’area business più ampia e tante occasioni di confronto costruttivo. È stata un’opportunità concreta per capire dove sta andando il post vendita, basandosi su dati e scenari reali. L’interesse e la partecipazione ci hanno dimostrato che stiamo lavorando nella giusta direzione, anche come Associazione. Abbiamo scelto Service Day per raccontare anche l’evoluzione della nostra rete: oggi più di mille concessionari soci servono ogni giorno oltre 23mila autoriparatori in tutta Italia, con oltre 24mila colli movimentati quotidianamente. Numeri che parlano di un sistema solido, efficiente e pronto a raccogliere le sfide del futuro».