La nuova Audi Q5 e-hybrid debutta nelle versioni SUV e Sportback, portando con sé un’evoluzione tecnologica decisiva: autonomia elettrica fino a 100 km WLTP e due livelli di potenza, da 299 e 367 CV. Il sistema plug-in combina il motore benzina 2.0 TFSI da 252 CV con un’unità elettrica PSM da 143 CV e 350 Nm, integrata nel cambio S tronic a 7 rapporti.

La batteria della nuova Audi Q5 e-Hybrid è agli ioni di litio da 25,9 kWh, di cui 20,7 utilizzabili, consente di percorrere gran parte degli spostamenti quotidiani in modalità 100% elettrica. La frenata elettroidraulica, derivata dai modelli full electric, massimizza il recupero energetico fino a 88 kW.

Le versioni da 367 CV raggiungono i 100 km/h in 5,1 secondi, mentre quelle da 299 CV si fermano a 6,2. La trazione integrale quattro ultra, abbinata all’assetto sportivo di serie e allo sterzo progressivo, garantisce guida dinamica e controllo ottimale in ogni condizione. Le sospensioni pneumatiche adattive sono disponibili a richiesta.

La nuova Audi Q5 e-hybrid sarà prodotta in Messico

La Q5 e-hybrid riconosce automaticamente le situazioni ideali per viaggiare in elettrico, come zone urbane o traffico intenso. La funzione Battery Charge permette di ricaricare la batteria anche in movimento, sfruttando il motore termico oltre i 65 km/h.

A bordo domina la digitalizzazione: l’architettura E3 1.2 gestisce le funzioni principali, il sistema operativo Android Automotive OS garantisce un’esperienza connessa e personalizzabile, mentre l’intelligenza artificiale migliora l’interazione vocale.

Gli interni offrono sedili posteriori regolabili, bagagliaio modulabile fino a 1.358 litri e dotazioni di serie complete già dall’allestimento d’ingresso: navigazione MMI plus, climatizzatore trizona, ricarica wireless e luci full LED.