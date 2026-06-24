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Automobile Club Milano, Pietro Meda confermato Presidente fino al 2030

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Automobile Club Milano, Pietro Meda confermato Presidente fino al 2030
24 giugno 2026 | 10.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il nuovo Consiglio Direttivo di Automobile Club Milano ha confermato all’unanimità l’avvocato Pietro Meda alla presidenza dell’Ente per il quadriennio 2026-2030. La decisione è arrivata oggi, nella sede di Corso Venezia, durante la prima riunione di insediamento del Consiglio eletto dall’Assemblea dello scorso 18 giugno.

Il nuovo Consiglio Direttivo è composto da Giandomenico Amodeo, Paolo Longoni, Pietro Meda, Enrico Radaelli ed Edoardo Schön. Nel corso della seduta sono stati inoltre eletti i due vicepresidenti: Enrico Radaelli ed Edoardo Schön.

L’insediamento del nuovo Consiglio segna una linea di continuità nella guida dell’Ente e, al tempo stesso, conferma l’impegno di Automobile Club Milano a proseguire la propria attività al servizio dei Soci, delle Istituzioni e della collettività.

Da oltre 120 anni Automobile Club Milano rappresenta un punto di riferimento per gli automobilisti, per gli appassionati di auto storiche e sportive e per il mondo del Motorsport.

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Pietro Meda ACi Milano Automobile Club Milano
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