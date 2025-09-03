circle x black
Cerca nel sito
 

BMW Motorrad Vision CE 2: nuova era per la mobilità elettrica urbana

sponsor

BMW Motorrad Vision CE 2: nuova era per la mobilità elettrica urbana
03 settembre 2025 | 17.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

BMW Motorrad presenterà al Salone IAA Mobility 2025 il Vision CE 2, un concept destinato a ridefinire la mobilità urbana a due ruote. L’obiettivo è offrire un’esperienza di guida sicura, innovativa e sostenibile, senza rinunciare al piacere e alla libertà tipici del marchio.

Il nuovo prototipo introduce soluzioni inedite, come la struttura cage con cintura di sicurezza integrata, che permette di circolare senza casco né abbigliamento protettivo tradizionale. Si tratta di un ritorno all’idea anticipata con la BMW C1 di venticinque anni fa, reinterpretata ora con un linguaggio stilistico più emozionale e tecnologico.

BMW Motorrad Vision CE 2, design, sicurezza e innovazione

Il Concept si distingue per un design leggero e dinamico, caratterizzato da linee allungate e da un aspetto arioso, reso possibile dall’impiego di alluminio verniciato e contrasti cromatici netti tra bianco opaco e nero. Dettagli grafici in rosso neon e una seduta essenziale completano l’estetica futuristica del veicolo.

Oltre all’impatto visivo, il concept integra una tecnologia di bilanciamento automatico, capace di mantenere la moto in equilibrio anche da ferma. Un’innovazione che unisce sicurezza e praticità, rendendo l’esperienza di guida più rilassata e accessibile.

BMW Motorrad ribadisce così la propria leadership nella mobilità elettrica premium, dopo il successo del CE 04 e del CE 02, modelli che hanno già definito nuovi standard nel settore.

Con Vision CE 2, il marchio tedesco proietta ancora una volta la mobilità urbana verso il futuro, puntando su emissioni zero, design rivoluzionario e un approccio emozionale al commuting quotidiano.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Salone IAA Mobility 2025 BMW BMW motorrad Vision CE 2
Vedi anche
Caso Grillo jr, slitta la sentenza: la videonews della nostra inviata
News to go
Regionali, chi deve votare e quando
Mostra Venezia, 'A House of Dynamite' e 'Marc by Sofia': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Trasporti, 4-5 settembre primo sciopero del mese
Ucraina, Putin ringrazia Kim per aiuto in guerra - Video
News to go
Scuola, si ricomincia: le date
Venezia 82, 'The Smashing Machine' e 'Portobello': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Maltempo su Genova e provincia. Vento fino a 60 km/h a Trieste
Mostra Venezia, 8 minuti di applausi per Kim Novak Leone d’oro alla carriera
News to go
Lavoro, introvabili operai specializzati
News to go
Al via da oggi lezioni 'semestre aperto' Medicina
Mostra Venezia, 'Sotto le nuvole' e 'Frankenstein': il commento delle nostre inviate - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza