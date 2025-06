Cresce l’appeal dell’auto usata in Italia. Nel 2024 questo segmento di mercato ha quasi doppiato rispetto quello del nuovo, si parla di 3,1 contro 1,5 milioni di unità.

Sono queste le principali evidenze che emergono dalla nuova instant survey “ I vantaggi dell’usato” condotta da Areté nel mese di giugno. Nello specifico gli italiani nel 2024 hanno comprato complessivamente 3,1 milioni di autovetture usate e poco più di 1 milione e mezzo di nuove. Il 55% degli intervistati dichiara di preferire un’auto usata a una appena uscita dalla fabbrica per risparmiare sul prezzo, la percentuale è del 25% in meno, in questo modo si riesce ad acquistare una vettura di categoria superiore ad un prezzo più vantaggioso.

Quali sono le ragioni del successo della formula dell'usato?

Sicuramente sono i prezzi più accessibili, rispetto al nuovo, e poi la possibilità di acquistare una vettura più grande a costi vantaggiosi. 8 consumatori su 10 sono infatti pronti a spendere fino a 20mila per la prossima auto usata, meglio se ibrido o endotermica.

“I dati della nostra nuova instant survey”, evidenzia Massimo Ghenzer - Presidente di Areté, “rivelano come i crescenti costi del prodotto nuovo, l’incerto scenario economico e modelli sempre più durevoli ed efficienti lanciati sul mercato spingono gli italiani oggi a rivolgersi in maniera decisa al mercato dell’usato. Nonostante la crescita dei prezzi anche in questo segmento di business, l’usato rappresenta oggi per quasi 2 consumatori su 3, alle prese con il cambio della propria vettura, un rifugio sicuro in una fase di forte incertezza come quella attuale e in attesa di tempi migliori”.