A Molsheim, sede storica di Bugatti, sono iniziate le configurazioni per i primi esemplari della nuova Tourbillon. I clienti, affiancati da esperti del marchio, possono ora personalizzare la loro hypercar con un livello di dettaglio mai visto prima. Tra le opzioni più iconiche spicca il pacchetto “Equipe Pur Sang”, ispirato al glorioso passato sportivo del marchio francese.

Il nome “Equipe Pur Sang” richiama l’anima corsaiola della Bugatti degli anni d’oro. Questo allestimento accentua il carattere sportivo della Tourbillon grazie a una serie di elementi esclusivi. Il frontale è caratterizzato da uno splitter dedicato, mentre al posteriore si trova un’ala personalizzata con minigonne laterali, pensate per ottimizzare la resa aerodinamica.

Bugatti Tourbillon, motore V16, 8 terminali di scarico

Dietro al motore V16, un impianto di scarico a 8 terminali lavora in sinergia con un diffusore posteriore ispirato al motorsport, migliorando il carico aerodinamico. I cerchi direzionali, da 20 pollici all’anteriore e 21 al posteriore, presentano raggi sottili che riducono le turbolenze e aumentano l’efficienza del raffreddamento fino all’8%.

L’abitacolo non è da meno. Il logo “Equipe Pur Sang” è ricamato su cruscotto e poggiatesta, mentre gli inserti in fibra di carbonio e le finiture “Black Poli” completano l’ambiente sportivo. I sedili Performance, di serie con questo pacchetto, sono rivestiti in Alcantara e garantiscono supporto ottimale in curva.

Il processo di configurazione è pensato come un’esperienza immersiva. Presso il Chateau Saint Jean o nei centri ufficiali Bugatti, i clienti possono scegliere tra 23 nuovi colori esterni, 20 tipi di pelle, 10 varianti di Alcantara e 7 tinte per i tappeti. Persino il quadro strumenti è personalizzabile, con componenti realizzati da maestri orologiai svizzeri.

Spinta da un V16 aspirato da 8,3 litri (1.000 CV) e tre motori elettrici (800 CV aggiuntivi), la Tourbillon segna un punto di svolta nel mondo delle hypercar.

Saranno prodotti solo 250 esemplari, a partire da 3,8 milioni di euro.