Dacia Bigster: tecnologia e comfort per una guida quotidiana senza stress

29 ottobre 2025 | 18.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Pensato per chi desidera un SUV funzionale e versatile, Dacia Bigster interpreta al meglio la filosofia del marchio: offrire l’essenziale senza rinunciare alla qualità e al comfort. Ogni versione è progettata per rispondere alle esigenze di chi affronta la guida quotidiana con praticità, ma anche per chi percorre lunghi tragitti per lavoro o per svago.

Dacia Bigster: equipaggiamenti che semplificano la vita a bordo

Il nuovo Bigster rende ogni spostamento più agevole grazie a una serie di dotazioni intelligenti. L’accesso all’abitacolo è semplificato dal sistema Keyless Entry e dal portellone posteriore elettrico, disponibile di serie sull’allestimento Journey e come optional sull’Extreme. Il portellone può essere aperto con un semplice gesto, dal telecomando o da un comando interno, rendendo più pratico il carico dei bagagli.

Al centro della plancia spicca il display touch da 10,1”, progettato per un utilizzo intuitivo e una perfetta visibilità dei menu. Le versioni Essential ed Expression includono il sistema multimediale Media Display con 4 altoparlanti e connettività wireless Apple CarPlay® e Android Auto™, mentre le versioni superiori Extreme e Journey integrano il Media Nav Live, completo di navigazione connessa, aggiornamenti mappe per otto anni e sistema audio Arkamys 3D con 6 altoparlanti.

La strumentazione digitale, da 7’’ o 10’’ a seconda dell’allestimento, consente una visualizzazione personalizzabile delle informazioni di guida, migliorando ergonomia e sicurezza.

Comfort e praticità si estendono anche ai dettagli: il climatizzatore bi-zona, il caricabatterie wireless per smartphone e il tetto panoramico apribile ampliano la sensazione di spazio e benessere a bordo. Gli occupanti dei sedili posteriori beneficiano inoltre di bocchette dedicate per la ventilazione, assicurando una temperatura uniforme in tutto l’abitacolo.

Per chi cerca il massimo della comodità, la versione Journey offre un sedile del conducente regolabile elettricamente in altezza e inclinazione, con supporto lombare manuale, ideale per affrontare lunghi viaggi. Sulle versioni ibride Journey ed Extreme è presente di serie il cruise control adattivo (ACC).

