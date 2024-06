DS celebra l'arte del viaggio con la Collection Antoine de Saint-Exupéry

Poche figure nella cultura francese sono così intimamente connesse con il mito del viaggio e con l'ambizione di 'toccare le stelle' ' come Antoine de Saint-Exupéry. Non stupisce quindi che alla leggendaria figura dello scrittore e aviatore scomparso nel 1944 DS Automobiles, il marchio che celebra l'eccellenza del savoir-faire transalpino, dedichi una Collection declinata sui modelli DS 3, DS 4 e DS 7. A contraddistinguere questa serie speciale un'esclusiva firma condivisa, strettamente legata alla storia di questo letterato-avventuriero e legata a quattro delle sue opere: Il Piccolo Principe, Corriere del Sud, Cittadella e Volo di notte.

Nello specifico, ogni modello è disponibile in uno speciale colore “Volo di notte”, una vernice dalla tonalità grigio-viola con riflessi perlacei, composta da pigmenti che creano delicati riflessi dorati, evocativi di un cielo stellato prima del sopraggiungere dell’alba. L'atmosfera all'interno fa rivivere il linguaggio degli aviatori della prima metà del XX secolo, con una calda e resistente pelle Nappa Marrone Criollo, espressione di un expertise unica e dell'uso dei materiali più nobili, così cari a DS Automobiles. La selleria in pelle è accompagnata da una nuovissima tecnica di ricamo sul rivestimento del cruscotto per evocare la scia di un aereo, oltre ad esprimere perfettamente il savoir-fair francese segno distintivo del Brand DS. Inoltre, diversi stemmi interni ed esterni, così come le targhette sui battitacco, completano l’esclusiva cifra stilistica della Collection Antoine de Saint-Exupéry.

Su queste targhette campeggiano citazioni e disegni tratti dal mondo delle opere di Antoine de Saint Exupéry che ispirano questa unione tra uomo e macchina. Non può mancare la firma del poeta e aviatore, integrata da un logo speedform che evoca la carlinga del suo aereo. L’elica al centro simboleggia una stella, la stella polare, che fungeva da orientamento per gli aviatori e più in generale per i viaggiatori, e lo è ancora oggi.

Al top di questa collezione è la DS 7 (bestseller in Italia con il 60% delle vendite totali) disponibile con motorizzazioni ibride plug-in da 360, 300 e 225 CV e con il motore Diesel BlueHDi 130. In particolare, la versione Antoin de Saint-Exupery riporta una citazione (“È la via del dialogo tra le stelle e noi”) tratta da “La saggezza delle sabbie”, una raccolta di riflessione sulla condizione umana, postuma all'autore. Esternamente, un nuovo badge "Antoine de Saint-Exupéry" sulle portiere e un nuovo copriruota in tinta "Volo di notte " contraddistinguono questa versione esclusiva .

Come sottolinea Alessandra Mariani, Direttore Marketing DS Italia: “Con la Collezione Antoine de Saint-Exupéry celebriamo l’immenso contributo dato da questo uomo straordinario al fascino poetico e artistico del viaggio e, al tempo stesso, sublimiamo la visione di DS Automobiles secondo cui “Viaggiare è un’arte”. Quando pensiamo ad Antoine de Saint-Exupéry, ricordiamo la sua vita avventurosa, sospesa tra letteratura ed esplorazioni, che appartiene all’universo culturale francese insieme alla bellezza, alla cura dei dettagli e all’innovazione. Tutto questo è ben visibile nei tre modelli della nuova Collection, espressione pura di comfort, design e tecnologia, con la quale prosegue la nostra tradizione di presentare ogni anno una nuova collezione, come nel mondo della Haute Couture, elevando il prodotto a creazioni di altissima qualità, stile e raffinatezza”.