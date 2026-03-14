La Ducati Monster si rinnova con una nuova veste estetica che ne rafforza il carattere sportivo. La gamma colori della naked di Borgo Panigale si arricchisce infatti con la nuova Sport Livery, una livrea pensata per esaltare il DNA dinamico del modello e per rendere ancora più distintivo il suo design.

La nuova colorazione si affianca alle già note Ducati Red e Iceberg White e prende ispirazione da uno dei modelli più iconici della famiglia Monster: la storica Monster S4, la prima versione dotata di motore a quattro valvole. Il risultato è una reinterpretazione moderna di una livrea che ha segnato la storia della naked bolognese.

Il nuovo schema cromatico combina una base grigia con elementi in Racing Red che impreziosiscono cerchi e dettagli della carrozzeria. Il rosso compare infatti su componenti come sella, flyscreen, codino e serbatoio, creando un contrasto elegante ma allo stesso tempo aggressivo. La Sport Livery è disponibile anche per la versione Monster Plus, che aggiunge cupolino e cover per la sella del passeggero, elementi che accentuano ulteriormente il carattere sportivo della moto.

Ducati Monster: motore V2 e tecnologia per la guida di tutti i giorni

La nuova livrea non cambia la sostanza tecnica della Ducati Monster, che continua a rappresentare una delle naked più iconiche della casa di Borgo Panigale. Al centro del progetto rimane il motore V2 omologato Euro 5+, progettato per offrire una risposta pronta e una coppia generosa lungo tutto l’arco di utilizzo.

Il propulsore sviluppa 111 CV a 9.000 giri/min e una coppia massima di 91,1 Nm a 7.250 giri/min, con oltre l’80% della coppia disponibile già tra i 4.000 e i 10.000 giri. Questa caratteristica rende la moto particolarmente piacevole nell’uso stradale, garantendo accelerazioni pronte ma sempre gestibili.

La struttura della moto punta sulla leggerezza, uno dei tratti distintivi del progetto Monster. Il telaio monoscocca in alluminio, derivato dall’esperienza Ducati nelle competizioni, contribuisce a contenere il peso complessivo. Grazie anche al telaietto posteriore in tecnopolimero e acciaio, la moto pesa 175 kg, risultando agile e facile da guidare sia nel traffico cittadino sia sulle strade più tortuose.

Anche la posizione di guida è stata progettata per favorire il controllo e il comfort. La sella posta a 815 mm da terra e la struttura compatta della moto permettono di appoggiare facilmente i piedi al suolo, mentre il manubrio largo e la posizione delle pedane favoriscono una guida naturale e coinvolgente.

La dotazione elettronica è completa e comprende ABS Cornering, Traction Control, Wheelie Control ed Engine Brake Control, tutti regolabili su diversi livelli. Il display TFT a colori da 5 pollici permette di gestire facilmente le funzioni della moto ed è predisposto per il Ducati Multimedia System e la navigazione turn-by-turn.