circle x black
Cerca nel sito
 

ECO Festival: Roma al centro del futuro della mobilità sostenibile

sponsor

ECO Festival: Roma al centro del futuro della mobilità sostenibile
08 settembre 2025 | 13.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nel cuore di Roma, tra le vie che raccontano storia e innovazione, il 16 e 17 settembre torna ECO – Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti, in occasione della Settimana europea della Mobilità. Una due giorni di incontri e dibattiti che mette al centro il tema più urgente e affascinante del nostro tempo: la transizione ecologica della mobilità.

Il Festival, giunto alla sua terza edizione, si propone come laboratorio di idee e confronto tra istituzioni, imprese, accademia e società civile. I temi affrontati spaziano dall’innovazione tecnologica all’economia circolare, dalla logistica alla riforestazione urbana, fino all’impatto dell’intelligenza artificiale nei trasporti.

Il programma vedrà alternarsi figure di primo piano: dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, fino a esponenti europei come Antonio Decaro, Presidente della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo.

Non mancheranno contributi di esperti e accademici che porteranno prospettive diverse e complementari: dal ruolo chiave della bicicletta nella mobilità urbana, alla sfida dell’idrogeno, fino al tema cruciale della riforestazione delle città e alla tutela della salute.

Un appuntamento che unisce istituzioni e cittadini

ECO non è solo un palcoscenico per le istituzioni: è un festival aperto a tutti, pensato per coinvolgere cittadini, studenti, imprese e amministrazioni locali. Momenti di confronto, tavoli di lavoro e testimonianze dal territorio renderanno Roma un vero e proprio hub del dialogo sulla mobilità sostenibile.

Concluderà i lavori l’intervento del Presidente dei Senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, a suggellare un percorso che in due giorni offrirà una visione completa su come l’Italia stia affrontando la sfida della mobilità sostenibile.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ECO Festival Maurizio Gasparri Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti
Vedi anche
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video
Venezia 82, a sorpresa Nino D’Angelo sul palco - Video
Simona Ventura saluta Armani: “Una guida per tutta l’Italia” - Video
Armani, da Elkan a Versace l'omaggio a Re Giorgio - Videonews della nostra inviata
Donatella Versace alla camera ardente di Armani
Salvatores: "Armani mi vestì per gli Oscar, alla moda preferiva le persone"
Massimo Lopez: "Con le sue linee pulite Armani era forte restando semplice" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza