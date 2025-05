Secondo un sondaggio commissionato da Apollo Tyres, circa un terzo degli automobilisti acquista pneumatici senza conoscere i principali parametri legati alla sicurezza. Una situazione allarmante, considerata l'importanza che rivestono questi elementi nelle performance di guida e nella protezione su strada.

Dal 1° maggio 2021, l’Unione Europea ha introdotto una nuova etichetta energetica per gli pneumatici. Oltre a classificare la resistenza al rotolamento, l’aderenza sul bagnato e il rumore esterno, la nuova etichetta include anche indicazioni specifiche per condizioni di neve e ghiaccio. Ogni pneumatico è dotato di un codice QR che rimanda al database EPREL, dove il consumatore può consultare una scheda informativa dettagliata con dati ufficiali del produttore.

Questa iniziativa si inserisce negli obiettivi dell’UE di ridurre del 60% le emissioni di gas serra legate ai trasporti entro il 2050, dato che il traffico stradale incide per oltre un quinto sulle emissioni totali. Etichette più chiare e dettagliate orientano le scelte d'acquisto verso prodotti più efficienti, stimolando al contempo l’innovazione industriale.

Etichetta energetica pneumatici: cosa cambia e perché conta davvero

Tra le principali novità: la classificazione è ora suddivisa in 5 livelli (da A a E) anziché 7, con una razionalizzazione delle classi inferiori. Il simbolo della rumorosità è stato sostituito con lettere da A a C. Inoltre, per i pneumatici destinati a camion e autobus (classi C1, C2 e C3), è obbligatoria l’applicazione dell’etichetta.

La nuova etichetta riporta fino a cinque elementi distintivi: efficienza energetica, aderenza su bagnato, rumorosità esterna, prestazioni su neve (3PMSF) e, se presente, capacità di aderenza su ghiaccio. Quest’ultimo elemento è riservato a pneumatici destinati a condizioni climatiche estreme e non è consigliabile per l’uso in ambienti più temperati.

La scheda prodotto (Product Information Sheet) viene generata automaticamente nel sistema EPREL e include, tra le altre cose, la data di introduzione del prodotto sul mercato e, se prevista, quella del suo ritiro.