Hankook Ventus: vent’anni di innovazione
27 agosto 2025 | 16.22
Redazione Adnkronos
Era il 2005 quando Hankook introdusse in Europa il Ventus S1 evo, pneumatico ad alte prestazioni che segnò l’ingresso del marchio nel segmento premium. Da quel momento il percorso è stato costellato di successi: in due decenni la famiglia Ventus è diventata sinonimo di affidabilità, sportività e sicurezza, con vendite globali cresciute in media del 10% ogni anno.

Oggi il nome Ventus è associato a oltre 30 case automobilistiche, tra cui Mercedes-AMG, BMW, Porsche e diversi marchi del Gruppo Volkswagen, che scelgono queste gomme come equipaggiamento originale. Dal 2023 anche BRABUS collabora con Hankook, montando UHP e UUHP sui propri modelli ad alte prestazioni.

Dalla prima generazione al nuovo Hankook Ventus evo

Il debutto europeo con il S1 evo fu solo l’inizio: nel tempo il modello è stato affinato con ogni nuova generazione. L’ultimo nato, il Ventus evo, integra tecnologie sviluppate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale per offrire un equilibrio ottimale tra grip, bassa resistenza al rotolamento e durata chilometrica. Le ampie scanalature drenanti e l’area di contatto ottimizzata riducono il rischio di aquaplaning, garantendo stabilità anche sotto la pioggia.

Parallelamente, il Ventus S1 evo Z, lanciato nel 2021, amplia la gamma nel segmento UUHP: progettato per le vetture sportive più potenti, assicura massima precisione in curva e stabilità alle alte velocità.

La reputazione Ventus è rafforzata dai traguardi in pista. Gli pneumatici racing Hankook sono utilizzati nella Lamborghini Super Trofeo GT, nel FIA World Rally Championship e in numerosi altri campionati internazionali. Per la Huracán Super Trofeo Evo2 è stato creato un modello dedicato, capace di offrire grip costante e affidabilità in ogni condizione.

Nel 2025 Hankook celebra i 20 anni della gamma con eventi esclusivi come la Ventus Experience in Corea e la Ventus Evo Driving Experience in Germania, confermando la centralità di innovazione e prestazioni nella filosofia del marchio.

Ventus S1 evo ventus Hankook
