circle x black
Cerca nel sito
 

Condannata la cognata di Impagnatiello, comprò l'auto del killer di Giulia Tramontano per aiutarlo

L'uomo è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio della compagna 29enne, incinta di 7 mesi

Alessandro Impagnatiello - Fotogramma / Ipa
Alessandro Impagnatiello - Fotogramma / Ipa
27 agosto 2025 | 16.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Aveva acquistato l'auto con la quale, due mesi prima, suo cognato Alessandro Impagnatiello aveva trasportato il corpo senza vita di Giulia Tramontano. Ora la donna è stata condannata dal Tribunale civile di Milano a risarcire circa 25mila euro alla famiglia della 29enne, uccisa da Impagnatiello quando era incinta di 7 mesi. A dare notizia della sentenza, depositata nei giorni scorsi, è 'Il Corriere della Sera'.

Alessandro Impagnatiello è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio della compagna Giulia Tramontano. La compravendita dell'auto tra familiari è avvenuta due mesi dopo il delitto, secondo i giudici "all'esclusivo fine di sottrarre il predetto bene alle ragioni creditorie dei familiari di Giulia Tramontano". La T-Roc Volkswagen di proprietà di Impagnatiello venne venduta nell'agosto 2023 dal fratello Omar - incaricato dal barman dopo l'arresto di occuparsi dei suoi beni - a sua moglie per 10mila euro, mentre secondo i giudici valeva il doppio. Lo scopo, però, secondo il Tribunale civile, era proprio quello di "diminuire la consistenza patrimoniale" di Impagnatiello, in vista del risarcimento che sarebbe stato condannato a pagare alla famiglia Tramontano.

Ora è la cognata dell'assassino a dover risarcire con il valore dell'auto, quantificato in circa 20mila euro, a cui si aggiungono 5mila euro di spese legali, i familiari della 29enne uccisa al settimo mese di gravidanza a Senago, nel Milanese.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
impagnatiello famiglia impagnatiello cognata Alessandro Impagnatiello oggi giulia tramontano
Vedi anche
Mostra Venezia 2025 al via oggi: le videonews dalle nostre inviate Lucrezia Leombruni e Loredana Errico
News to go
Gaza, proteste in Israele: Netanyahu non ferma raid
Venezia 2025, Fanelli: "Un biopic? Sarei Julia Roberts nella fase del tracollo"
News to go
Francia, Bayrou: "Paese è a rischio, siamo sull'orlo del sovraindebitamento"
Mostra Venezia, Paolo Sorrentino e il cast de 'La Grazia' sbarcano al Lido - Video
Venezia, Emanuela Fanelli sbarca al Lido - Video
News to go
Gaza, "dal 7 ottobre uccisi 278 giornalisti"
News to go
Pensioni, Cgia di Mestre: "Entro il 2029 da sostituire 3 milioni di lavoratori"
News to go
Stop a pesce fresco in tutto l'Adriatico
News to go
Crolla il numero degli artigiani
News to go
Bonus psicologo 2025, come fare domanda
Stanze in affitto, Milano è la città più cara: mappa e prezzi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza