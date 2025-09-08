circle x black
Honda EV FUN Concept: debutto su strada per la prima moto elettrica del marchio

08 settembre 2025 | 13.31
Redazione Adnkronos
Honda ha diffuso le prime immagini ufficiali della EV FUN Concept, immortalata durante i test dinamici sulle strade europee. Si tratta della prima motocicletta elettrica della Casa giapponese, una naked pensata per offrire un’esperienza di guida autentica e coinvolgente, con un chiaro richiamo al DNA sportivo e tecnologico del marchio.

Presentata inizialmente a EICMA, la EV FUN Concept si colloca nel segmento delle naked di media cilindrata. È equipaggiata con una batteria fissa compatibile con lo standard automobilistico CCS2 per la ricarica rapida, segno della volontà di Honda di portare avanti una strategia globale orientata a una mobilità sostenibile e a zero emissioni.

Honda EV FUN Concept: Tanaka-san alla guida dello sviluppo

A dirigere il progetto è stato l’ingegnere Masatsugu Tanaka, figura chiave in Honda con oltre vent’anni di esperienza nello sviluppo di modelli iconici a motore termico.

Tanaka-san ha lavorato come Test Project Leader tra il 1998 e il 2006, contribuendo alla perfezione ciclistica di modelli come CBR600F, CBR600RR, CBR1000RR Fireblade e Gold Wing. Successivamente, come Deputy Large Project Leader, ha guidato lo sviluppo di moto di grande successo come VFR800F, VFR1200F, Crosstourer, Africa Twin e NT1100.

Dal 2022, Tanaka è Responsabile dei Progetti dedicati all’elettrificazione e porta con sé un bagaglio di conoscenze preziose.

La EV FUN Concept nasce proprio dalla fusione del suo know-how con l’entusiasmo di un team di ingegneri più giovani, riuscendo a trasmettere maneggevolezza, equilibrio ciclistico e divertimento alla guida: caratteristiche che da sempre contraddistinguono le moto Honda.

Honda annuncia che la EV FUN Concept rappresenta solo l’inizio di un percorso più ampio e che presto la nuova moto elettrica sarà pronta per affrontare il mercato, portando con sé l’eredità del marchio e una nuova visione della mobilità a due ruote.

