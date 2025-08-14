circle x black
Husqvarna Motocross 2026: sette modelli per ogni livello di esperienza

Husqvarna Motocross 2026: sette modelli per ogni livello di esperienza
14 agosto 2025 | 11.03
Redazione Adnkronos
Husqvarna Mobility alza il sipario sulla gamma Motocross 2026, composta da sette modelli pensati per soddisfare piloti di tutte le età e livelli di esperienza. Le nuove versioni saranno disponibili nei concessionari a partire da settembre 2025, introducendo aggiornamenti mirati e un design che fonde tradizione e innovazione.

La gamma full-size mantiene le apprezzate TC 125 e TC 250 a due tempi, oltre alle FC 250 e FC 450 a quattro tempi. Le TC integrano la tecnologia di iniezione TBI per un’erogazione di potenza costante, mentre le FC si distinguono per la raffinata elettronica di bordo, che include launch control, traction control, quickshifter e doppia mappa motore.

La FC 250, vincitrice del titolo MX2 nel 2024, e la FC 450, protagonista nella AMA Supercross 2025, sono equipaggiate con telai in acciaio al cromo-molibdeno e sospensioni WP XACT di ultima generazione.

I modelli MY26 introducono un nuovo tappo di protezione per il sistema “quick lock” del serbatoio, tappo radiatore filettato e grafiche inedite ispirate alle origini svedesi del marchio. Completano l’equipaggiamento frizioni idrauliche Brembo, manubri ProTaper, pneumatici Dunlop Geomax MX34 e avviamento elettrico.

Per i più giovani, Husqvarna propone TC 50, TC 65 e TC 85

La TC 50 guadagna una nuova forcella WP ad aria e scarico aggiornato; la TC 65 presenta una guarnizione di scarico ridisegnata, valvola di scarico aggiornata e frizione idraulica; la TC 85 introduce un pedale freno posteriore regolabile per un controllo ottimale.

Tutte le Minicycles condividono telai robusti, sospensioni WP XACT regolabili e freni di alto livello, con ergonomia studiata per accompagnare la crescita del pilota.

