Hyundai i20 N Line Carbon: esclusività e sportività in edizione limitata

08 settembre 2025 | 13.31
Redazione Adnkronos
Hyundai presenta la nuova i20 N Line Carbon, una versione speciale prodotta in soli 500 esemplari che esalta lo spirito dinamico della compatta coreana. Questa serie celebra i dieci anni del brand N e si rivolge a chi cerca uno stile distintivo unito al piacere di guida.

Il design della nuova Hyundai i20 N Line Carbon si arricchisce con inserti in carbon look su specchietti, paraurti, minigonne e antenna, affiancati dal tetto nero a contrasto e da tre tinte micalizzate: Lumen Gray, Vibrant Blue e Dragon Red. Non mancano i cerchi in lega da 17 pollici, i paraurti sportivi e il doppio terminale cromato, per un look deciso e riconoscibile.

Hyundai i20 N Line Carbon: interni e motore

L’abitacolo mette in risalto dettagli esclusivi come le cuciture rosse, il volante in pelle traforata con inserto dedicato, la pedaliera metallica e i sedili sportivi. A rendere l’ambiente ancora più ricercato contribuiscono le luci ambiente LED personalizzabili e i tappetini con finiture rosse.

Sotto il cofano lavora il motore 1.0 T-GDI da 100 CV, disponibile con cambio manuale a sei rapporti o automatico 7 DCT con paddle al volante. Un propulsore brillante, capace di coniugare efficienza e divertimento, accompagnato da un sound sportivo che ne amplifica il carattere.

La dotazione tecnologica comprende climatizzatore automatico, strumentazione digitale Supervision da 10,25”, infotainment touchscreen con navigazione, retrocamera, Apple CarPlay e Android Auto.

I sistemi di sicurezza includono FCA e LFA, supportati da connettività avanzata eCall 4G e Bluelink.

