Kia Italia annuncia l’avvio di una nuova collaborazione con il tennista italiano Lorenzo Musetti, recentemente entrato nella Top 5 del ranking mondiale, che diventa ufficialmente Ambassador del marchio in Italia.

La partnership si inserisce nella strategia di Kia di rafforzare il proprio legame con il tennis, uno degli ambiti sportivi più rilevanti per il brand a livello globale. Il debutto di Musetti in questo nuovo ruolo avverrà agli Australian Open 2026, in coincidenza con i 25 anni di collaborazione tra Kia e il prestigioso torneo australiano.

Giuseppe Mazzara, CX & Brand Marketing Director di Kia Italia, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di ridare il benvenuto a Lorenzo nella famiglia Kia. Abbiamo già collaborato nel 2021 e Lorenzo è stato protagonista di numerose nostre attività di comunicazione. Il suo percorso sportivo e la sua personalità incarnano perfettamente la nostra visione di movimento, energia e innovazione. Questa partnership rafforza ulteriormente il nostro impegno nel tennis e ci permetterà di raccontare il brand in modo autentico, contemporaneo e ispirazionale.”

Lorenzo Musetti ha poi aggiunto: “Sono molto felice di riprendere la collaborazione con Kia Italia. È un partner con cui condivido valori autentici e una visione moderna dello sport e della mobilità. Dopo l’esperienza del 2021, ritrovo un brand che continua a investire concretamente in innovazione, energia e tennis. Rappresentare Kia Italia significa per me far parte di un percorso che unisce performance, stile e attenzione al futuro, dentro e fuori dal campo.”