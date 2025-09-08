Con oltre sette milioni di unità vendute in tutto il mondo, Kia Sportage è da sempre il modello più iconico della casa coreana. Oggi torna in una veste completamente rinnovata, pensata per un pubblico che cerca versatilità, design e sostenibilità, senza rinunciare al piacere di guida.

La filosofia stilistica “ Opposites United” definisce le linee del nuovo Sportage: superfici morbide che si intrecciano a dettagli scolpiti, creando un equilibrio tra raffinatezza urbana e robustezza off-road. I nuovi fari LED Star Map e il frontale Tiger Nose accentuano la presenza su strada, mentre cerchi fino a 19 pollici completano un look deciso e contemporaneo.

All’interno, lo spazio si trasforma in un ambiente premium. Due ampi display curvi da 12,3 pollici e un head-up display da 10 pollici portano la digitalizzazione al centro dell’esperienza di bordo. I materiali ecosostenibili sviluppati con Dinamica aggiungono un tocco di innovazione responsabile, con tessuti riciclati e lavorazioni attente all’impatto ambientale.

Il nuovo Kia Sportage adotta una gamma di motorizzazioni elettrificate pensata per ogni esigenza: Mild Hybrid, Full Hybrid e Plug-in Hybrid fino a 288 CV, capaci di coniugare efficienza, piacere di guida e rispetto per l’ambiente. In sviluppo anche una versione a GPL dedicata al mercato italiano, a conferma della versatilità del modello.

Tecnologia al servizio della quotidianità

Il nuovo Sportage è progettato per chi vive la mobilità come estensione del proprio lifestyle. Connettività wireless tramite Apple CarPlay e Android Auto, aggiornamenti OTA, Digital Key 2.0 e persino un sistema di pagamento integrato per parcheggi e servizi trasformano ogni viaggio in un’esperienza intuitiva e senza interruzioni.

Il sistema audio premium Harman Kardon, l’hotspot Wi-Fi per cinque dispositivi e il Surround View Monitor a 360° completano un quadro tecnologico che guarda al futuro, con soluzioni pensate per comfort e sicurezza.

Un SUV che cresce con chi lo guida

Con oltre un metro di spazio per le gambe nei sedili posteriori e un vano bagagli fino a 1.776 litri, lo Sportage si conferma compagno ideale per viaggi lunghi, spostamenti quotidiani o weekend fuori città. Un equilibrio tra funzionalità e piacere estetico, capace di parlare tanto ai clienti affezionati quanto alle nuove generazioni di automobilisti.

Atteso negli showroom italiani già da settembre, il nuovo Kia Sportage si candida a ridefinire gli standard del segmento C-SUV, unendo heritage e visione futura in un SUV che è già icona di stile e tecnologia.