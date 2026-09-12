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Lotus al Salone Auto Torino con Evija e due anteprime nazionali

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Lotus al Salone Auto Torino con Evija e due anteprime nazionali
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12 settembre 2026 | 10.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lotus partecipa al Salone Auto Torino 2026 con una gamma che unisce elettrificazione e tradizione sportiva, si tratta della hypercar elettrica Evija e presenta in anteprima nazionale le nuove Eletre X ed Emira 420 Sport, entrambe già ordinabili.

La Lotus Evija rappresenta la massima espressione tecnologica del marchio. Prima hypercar completamente elettrica della Casa di Hethel, dispone di una potenza complessiva di 2.039 CV e adotta soluzioni aerodinamiche sviluppate per garantire prestazioni elevate.

Tra le principali novità esposte a Torino figura la Eletre X, Hyper-SUV plug-in hybrid basato sull’architettura X-Hybrid da 900 volt. Il sistema abbina la trazione elettrica a un motore turbo benzina 2.0 e a un generatore da 150 kW.

Nella versione H1000, la Eletre X sviluppa 952 CV e 935 Nm di coppia, accelera da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e offre un’autonomia combinata WLTP superiore a 1.200 chilometri. In modalità completamente elettrica può percorrere fino a 350 chilometri, mentre la ricarica dal 20 all’80% richiede nove minuti utilizzando una colonnina da 350 kW.

Debutta in Italia anche la Lotus Emira 420 Sport, nuova versione di vertice della gamma equipaggiata con un motore 2.0 turbo a quattro cilindri da 421 CV e 500 Nm di coppia, abbinato a un cambio a doppia frizione a otto rapporti. La nuova sportiva di Lotus raggiunge una velocità massima di 300 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi.

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lotus Salone Auto Torino 2026 hypercar elettrica Evija Eletre X ed Emira 420 Sport
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