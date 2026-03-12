Mercedes-Benz inaugura una nuova fase della propria strategia di elettrificazione con la nuova VLE completamente elettrica, il primo modello basato sulla nuova Van Architecture modulare progettata per ridefinire il concetto di grande limousine con la versatilità di un MPV.

La Mercedes VLE unisce infatti comfort e dinamica di guida tipiche di una berlina di lusso con la flessibilità e l’ampiezza di spazio di un veicolo multiuso.

La VLE introduce una nuova architettura tecnologica e una piattaforma elettrica avanzata con tecnologia a 800 volt, capace di garantire prestazioni elevate e ricariche ultrarapide. Grazie alla batteria da 115 kWh, l’autonomia supera i 700 chilometri WLTP, mentre in appena 15 minuti è possibile recuperare fino a 355 km di autonomia.

La VLE unisce qualità di marcia e dinamica da limousine alla versatilità tipica di un MPV

Il primo modello della gamma sarà la VLE 300 electric, con potenza di 203 kW, seguita dalla VLE 400 4MATIC electric, una versione ad alte prestazioni da 305 kW capace di accelerare da 0 a 100 km/h in circa 6,5 secondi.

L’abitacolo può essere configurato da cinque fino a otto posti, con sedili modulari che possono essere spostati o rimossi per creare fino a 4.078 litri di spazio di carico. Tra le soluzioni più innovative figura il sistema Remote Variable Rear Space, che consente di riposizionare elettricamente i sedili posteriori tramite una semplice app.

L’esperienza a bordo è caratterizzata da una forte componente digitale grazie al nuovo Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), basato su intelligenza artificiale, che gestisce infotainment, sistemi di assistenza alla guida e funzioni del veicolo. Il cockpit può essere equipaggiato con l’MBUX Superscreen a tre display, mentre i passeggeri posteriori possono usufruire della MBUX Rear Space Experience, con schermo panoramico retrattile da 31,3 pollici con risoluzione 8K perfetto per intrattenimento, gaming o videoconferenze.