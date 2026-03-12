circle x black
Cerca nel sito
 

Mercedes-Benz presenta la nuova VLE elettrica

sponsor

Mercedes-Benz presenta la nuova VLE elettrica
12 marzo 2026 | 13.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mercedes-Benz inaugura una nuova fase della propria strategia di elettrificazione con la nuova VLE completamente elettrica, il primo modello basato sulla nuova Van Architecture modulare progettata per ridefinire il concetto di grande limousine con la versatilità di un MPV.

La Mercedes VLE unisce infatti comfort e dinamica di guida tipiche di una berlina di lusso con la flessibilità e l’ampiezza di spazio di un veicolo multiuso.

La VLE introduce una nuova architettura tecnologica e una piattaforma elettrica avanzata con tecnologia a 800 volt, capace di garantire prestazioni elevate e ricariche ultrarapide. Grazie alla batteria da 115 kWh, l’autonomia supera i 700 chilometri WLTP, mentre in appena 15 minuti è possibile recuperare fino a 355 km di autonomia.

La VLE unisce qualità di marcia e dinamica da limousine alla versatilità tipica di un MPV

Il primo modello della gamma sarà la VLE 300 electric, con potenza di 203 kW, seguita dalla VLE 400 4MATIC electric, una versione ad alte prestazioni da 305 kW capace di accelerare da 0 a 100 km/h in circa 6,5 secondi.

L’abitacolo può essere configurato da cinque fino a otto posti, con sedili modulari che possono essere spostati o rimossi per creare fino a 4.078 litri di spazio di carico. Tra le soluzioni più innovative figura il sistema Remote Variable Rear Space, che consente di riposizionare elettricamente i sedili posteriori tramite una semplice app.

L’esperienza a bordo è caratterizzata da una forte componente digitale grazie al nuovo Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), basato su intelligenza artificiale, che gestisce infotainment, sistemi di assistenza alla guida e funzioni del veicolo. Il cockpit può essere equipaggiato con l’MBUX Superscreen a tre display, mentre i passeggeri posteriori possono usufruire della MBUX Rear Space Experience, con schermo panoramico retrattile da 31,3 pollici con risoluzione 8K perfetto per intrattenimento, gaming o videoconferenze.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mercedes Benz VLE elettrica VLE 400 4MATIC electric VLE 300 electric MBUX Rear Space Experience
Vedi anche
News to go
Poche donne al comando, solo il 22,4% dei posti nei governi
Iran, due droni colpiscono Dubai - Video
Maltempo a Roma, piove dentro l'aeroporto di Fiumicino: il video del terminal allagato
Corteo Giovani Palestinesi a Bologna: "No aggressione a Iran, invasione Libano e occupazione Gaza" - Video
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza