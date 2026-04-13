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MINI e Paul Smith al Salone del Mobile con “A Garden of Curiosity”

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MINI e Paul Smith al Salone del Mobile con “A Garden of Curiosity”
13 aprile 2026 | 07.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

MINI e Paul Smith tornano a collaborare e scelgono il Salone del Mobile per presentare “ A Garden of Curiosity” , installazione immersiva che unisce automotive e design nel cuore della città di Milano.

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L’installazione si sviluppa come un percorso sensoriale: si parte dall’ingresso simbolico attraverso una porta rossa per arrivare ad un giardino progettato come spazio narrativo, dove architettura, natura e installazioni dialogano tra loro.

Elemento ricorrente sarà la celebre Signature Stripe di Paul Smith, che attraverserà l’intero progetto come un codice visivo ricorrente, costruendo una continuità narrativa tra gli spazi e trasformandosi in un vero e proprio linguaggio dell’installazione.

Al centro del progetto debutta la nuova MINI Cooper Cabrio Paul Smith Edition

Accanto alla novità, si evidenzia anche la storia della collaborazione con un'installazione che ripercorre la storia della collaborazione tra i due brand, iniziata nel lontano 1998, con tre vetture simbolo: la Paul Smith 40th Anniversary Mini, la MINI STRIP e una MINI Cooper dell’ultima generazione.

Ho sempre amato le mie visite a Milano per il Salone del Mobile e sono felice di tornare in città per presentare al mondo del design la mia nuova MINI. Non vedo l’ora di condividere questo progetto speciale con tutti voi”, ha dichiarato Sir Paul Smith.

L’installazione “A Garden of Curiosity” sarà aperta dal 21 al 26 aprile 2026 nell’ambito del Salone del Mobile di Milano.

Riproduzione riservata
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MINI e Paul Smith salone del mobile di milano A Garden of Curiosity
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