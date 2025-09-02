circle x black
Cerca nel sito
 

Mitsubishi Outlander e Outlander PHEV incoronati Family Green Car of the Year 2026

sponsor

Mitsubishi Outlander e Outlander PHEV incoronati Family Green Car of the Year 2026
02 settembre 2025 | 10.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mitsubishi Motors North America ha ottenuto un importante riconoscimento: Outlander e Outlander Plug-in Hybrid sono stati eletti congiuntamente Family Green Car of the Year 2026 da Green Car Journal. Si tratta di un traguardo storico, poiché per la prima volta in 21 anni di assegnazione del premio due modelli “fratelli” conquistano insieme il titolo principale.

Il riconoscimento conferma l’impegno della Mitsubishi nello sviluppo di soluzioni di mobilità sostenibile, capaci di coniugare efficienza, comfort e versatilità per le famiglie moderne.

Mitsubishi Outlander, innovazioni tecniche e nuove motorizzazioni

La giuria di Green Car Journal ha premiato la doppia proposta Mitsubishi sottolineando i progressi del nuovo Outlander Plug-in Hybrid 2026, che introduce una batteria più capiente in grado di offrire un’autonomia elettrica estesa, aggiornamenti di design esterni e interni, assetto rivisto per una guida più precisa e un impianto audio Yamaha di ultima generazione.

Parallelamente, debutta anche la versione mild-hybrid dell’Outlander, evoluzione considerata fondamentale per ridurre ulteriormente i consumi e le emissioni senza rinunciare alla praticità quotidiana.

Tecnologia e sicurezza al centro

I due modelli, che arriveranno sul mercato nei prossimi mesi, beneficiano della lunga esperienza ingegneristica Mitsubishi e dell’esclusivo sistema Super All-Wheel Control (S-AWC), capace di garantire sicurezza e stabilità in diverse condizioni di guida.

Il modello attualmente in vendita, Outlander PHEV 2025, offre già fino a 61 km in modalità 100% elettrica e un’autonomia complessiva di circa 675 km. Di recente ha introdotto aggiornamenti estetici e meccanici, oltre al primo impianto Yamaha audio di serie su un’auto venduta negli Stati Uniti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mitsubishi Motors North America nuovo Outlander Plug in Hybrid 2026
Vedi anche
Mostra Venezia, 8 minuti di applausi per Kim Novak Leone d’oro alla carriera
News to go
Lavoro, introvabili operai specializzati
News to go
Al via da oggi lezioni 'semestre aperto' Medicina
Mostra Venezia, 'Sotto le nuvole' e 'Frankenstein': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Scuola, tra libri e materiale in arrivo stangata da 1.300 a studente
A Venezia Giorgio Armani festeggia 50 anni della maison - Video
Isaac ed Elordi infiammano il red carpet del Lido di Venezia - Video
Emanuela Fanelli al corteo pro Palestina al Lido di Venezia - Video
Corteo pro-Pal, arriva la motonave al Lido - Video
A Venezia festa in onore del regista Guillermo del Toro - Video
News to go
Università, quando inizia l'anno accademico 2025-2026
Julia Roberts, il primo red carpet al Lido dell'iconica 'Pretty Woman' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza