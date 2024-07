La nuova Bentley Bentayga MY 2024 rappresenta la naturale evoluzione di un SUV lussuoso ed esclusivo.

A distanza di quattro anni dal lancio della seconda generazione, la Bentley Bentayga MY 2024 continua ad essere una delle Sport Utility Vehicle di lusso più apprezzate sul mercato.

Nuova Bentley Bentayga MY 2024: dotazione ed accessori

Il model year 2024 porta al debutto diverse tecnologie esclusive tra cui le quattro ruote sterzanti sulla Extended Wheelbase, un sistema che aumenta la manovrabilità della Bentayga riducendo il raggio di sterzata di quasi 1 metro.

Questo accessorio è disponibile a richiesta sull’intera gamma ed è di serie sulla Azure ed S.

È interessante notare come un cliente su due che sceglie la Bentayga EWB a passo lungo, la equipaggia con l’Airline Seat, pacchetto che comprende la regolazione posturale, climatizzazione automatica del sedile, cuscino regolabile, schienale rinforzato nella parte posteriore e poggiatesta elettrici.

L’Airline Seat, una volta che il passeggero si è seduto sul sedile posteriore e ha selezionato la temperatura desiderata, calcola la temperatura corporea e l’umidità della superficie con una precisione di 0,1 C* ogni 25 millisecondi.

Il sistema, dunque, valuta se aumentare il calore o la ventilazione, per dare sempre il massimo benessere.

Prevista anche la funse di massaggio che prevede 177 variazioni di pressione individuali in sei zone di pressioni completamente indipendenti per un periodo massimo fino a 3 ore. Modificando la conformazione del sedile durante il viaggio, nessuna zona del corpo subisce l’affaticamento della pressione per un periodo prolungato.

Sulla nuova generazione di Bentayga migliora anche la sicurezza, potenziato l’Intelligent Park Assist, il 3D Surround View e l’Emergency Assist.

Ulteriormente affinati risultano anche il Lane Departure Warning e il Bentley Safeguard.

Nell’abitacolo tante le soluzioni che rendono ancora più confortevole ed esclusivo il SUV inglese. L’impianto audio si avvale di diffusori B&O rifiniti in alluminio con fori di dimensioni e angoli variabili, sono sagomati e disposti secondo uno degli schemi di Fibonacci.

La presenza di fori angolati contribuisce ad una migliore trasparenza acustica.

La moquette dell’abitacolo è realizzata ora in nylon riciclato al 100%.

Anche l’impianto di climatizzazione è stato migliorato.

Utilizza un sensore di particelle in grado di misurare la qualità dell’aria, all’esterno e all’interno dell’abitacolo.

Una volta attivata la modalità automatica di ricircolo, il sistema è in grado di calcolare, grazie ai dati cartografici, quando la vettura sta per attraversare una galleria.

Così, dieci secondi prima dell’ingresso, si passa alla modalità di ricircolo per evitare che l’inquinamento entri nell’abitacolo.

Quattro ruote sterzanti

Introdotto per la prima volta sulla Bentayga a passo lungo, le quattro ruote sterzanti, e si sento soprattutto quando si affrontano tornanti anche stretti, assicurano un ottimo compromesso tra la sicurezza ad alta velocità e comfort. In autostrada, il sistema effettua piccoli aggiustamenti di marcia alle ruote posteriori, ciò aumenta la stabilità alle alte velocità, rendendo più sicuri i sorpassi e cambi di corsia,

Migliora anche la maneggevolezza quando si percorrono curve ampie.

Alle basse velocità, l’All Wheel Steering, virtualmente, accorcia il passo, diminuendo il raggio di sterzata. Ciò è possibile perché le ruote posteriori sterzano in direzione opposta a quelle anteriori, per un massimo di +/- 4,8 gradi rispetto alla linea centrale della vettura.

Sostenibilità

Di serie sulla Bentayga 2024 sono presenti tappetini Wilton a manto profondo, realizzati in pura lana. Durante il processo di produzione non viene utilizzata la candeggina, per un risultato finale di alta qualità.

I tappetini a manto profondo sono disponibili in opzione, solo per alcune versioni. La varietà di lana utilizzata viene selezionata per la sua pulizia e purezza del colore.

La nuova moquette dell’abitacolo è realizzata in nylon 100 per cento e offre al tatto, la stessa sensazione della moquette precedente (in passato veniva utilizzato il 100% di Nylon vergine).