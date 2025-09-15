circle x black
Cerca nel sito
 

Nuova KIA Stonic 2025: il crossover compatto si rinnova

sponsor

Nuova KIA Stonic 2025: il crossover compatto si rinnova
15 settembre 2025 | 10.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

KIA ha presentato la nuova generazione della Stonic, ridefinendo i parametri del segmento B-SUV con uno stile più deciso, interni rifiniti con cura e una gamma di motori pensata per rispondere alle esigenze di un’Europa in evoluzione. Non si tratta di un semplice aggiornamento, ma di una vera e propria rinascita del modello.

Sjoerd Knipping, Chief Operating Officer di Kia Europe, ha sottolineato come la nuova KIA Stonic rappresenti oggi un punto di riferimento per design, tecnologie di connettività e sicurezza, diventando un nuovo standard per i crossover compatti a livello internazionale.

Il linguaggio stilistico “ Opposites United ” porta sulla Nuova KIA Stonic linee più decise e proporzioni armoniche. Le dimensioni restano compatte, ma la lunghezza cresce di 25 mm grazie ai paraurti ridisegnati.

Il frontale si arricchisce di elementi distintivi come la firma luminosa Star Map, nuove griglie più marcate e un parafango anteriore aggiornato. Sul retro spiccano un portellone rivisto, gruppi ottici con disegno rinnovato, diffusore aggiornato e un paraurti dal profilo più pulito.

I cerchi in lega, ora disponibili nelle misure da 16 e 17 pollici, contribuiscono a un aspetto più dinamico; la variante GT-Line adotta un disegno esclusivo da 17”. A completare il look arrivano due nuove tinte: Adventurous Green e Yacht Blue.

Nuova KIA Stonic 2025: motorizzazioni benzina e ibride

Kia propone due varianti del motore 1.0 T-GDI: la versione benzina da 100 CV e la mild-hybrid MHEV da 115 CV. Entrambe le opzioni possono essere abbinate al cambio manuale a sei rapporti o all’automatico a doppia frizione DCT a sette marce.

Questa doppia scelta consente alla Stonic di rispondere con flessibilità alla transizione energetica europea, mantenendo un equilibrio tra tradizione termica e soluzioni elettrificate leggere

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
kia Stonic Nuova KIA Stonic
Vedi anche
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video
'Bella Ciao' sui proiettili del killer di Charlie Kirk - Video
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"
News to go
Accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle
News to go
Prezzi degli alimenti tornano a crescere dopo due mesi: burro, olio e riso al top
News to go
Nasa, su Marte indizi di vita passata
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza