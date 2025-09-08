circle x black
Cerca nel sito
 

Peugeot Care: garanzia estesa a tutte le motorizzazioni

sponsor

Peugeot Care: garanzia estesa a tutte le motorizzazioni
08 settembre 2025 | 13.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nel corso del 2024 Peugeot è stato il primo costruttore europeo a introdurre un programma di garanzia fino a 8 anni o 160.000 chilometri per i modelli 100% elettrici. Una scelta che ha confermato la fiducia del marchio nella solidità della propria gamma a zero emissioni e, al tempo stesso, l’impegno concreto verso una mobilità più duratura e sostenibile.

Spinta da questa visione, la Casa francese ha deciso di estendere la stessa formula di protezione a tutte le tipologie di motorizzazioni. Dal 1° settembre 2025, infatti, la Garanzia Peugeot Care sarà valida anche per vetture con propulsori termici, ibride a 48 V, plug-in hybrid e naturalmente per le elettriche già coperte dal programma.

Dettagli della nuova garanzia Peugeot Care

L’iniziativa sarà attiva per tutti i clienti italiani che stipuleranno un contratto di acquisto nel mese di settembre 2025, con validità fino al 30 settembre. La copertura comprende i principali organi meccanici ed elettrici fino a 8 anni o 160.000 km, con condizioni particolarmente vantaggiose.

La garanzia si rinnova automaticamente e senza costi aggiuntivi: un anno di estensione dopo ogni manutenzione ufficiale per modelli termici e ibridi, due anni per gli elettrici, sempre entro il limite massimo previsto.

Un ulteriore beneficio riguarda la trasferibilità: in caso di vendita della vettura, la garanzia rimane attiva e passa al nuovo proprietario, aumentando l’attrattiva sul mercato dell’usato e il valore residuo dell’auto.

Con questa iniziativa, Peugeot consolida la propria strategia volta a unire affidabilità, innovazione e convenienza per i suoi clienti, offrendo una copertura unica nel panorama automobilistico europeo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Peugeot Garanzia Peugeot Care
Vedi anche
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video
Venezia 82, a sorpresa Nino D’Angelo sul palco - Video
Simona Ventura saluta Armani: “Una guida per tutta l’Italia” - Video
Armani, da Elkan a Versace l'omaggio a Re Giorgio - Videonews della nostra inviata
Donatella Versace alla camera ardente di Armani
Salvatores: "Armani mi vestì per gli Oscar, alla moda preferiva le persone"
Massimo Lopez: "Con le sue linee pulite Armani era forte restando semplice" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza