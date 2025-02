Pirelli lancia il nuovo Cinturato, materiali innovativi per durata e frenata

Pirelli lancia il nuovo Cinturato, pneumatico estivo dedicato alle vetture premium, dalle berline ai CUV, specializzato sia nel primo equipaggiamento sia nel ricambio. Grazie al lavoro di ricerca e innovazione di Pirelli e all’ampio ricorso alla progettazione virtuale, si spiega dal gruppo, "la nuova generazione si pone come attuale riferimento nel mercato per sicurezza ed efficienza, in linea con la strategia ‘eco-safety’ di Pirelli. Nel Cinturato, brand più longevo della gamma Pirelli, la sicurezza è confermata dalle ottime prestazioni in frenata: su asciutto, test esterni lo hanno classificato al primo posto fra i principali concorrenti, e su bagnato lo testimonia la Classe A nell’etichetta europea per tutta la gamma di lancio. L’efficienza invece si lega alla percorrenza chilometrica che cresce del 20% rispetto al prodotto precedente e alla resistenza al rotolamento contenuta a favore dei consumi di carburante".

I progressi del nuovo prodotto si devono in primo luogo alle mescole innovative composte da materiali studiati e brevettati da Pirelli, che hanno permesso di superare i tradizionali compromessi legati allo sviluppo dei pneumatici, conciliando esigenze contrapposte come aderenza in frenata con durata chilometrica e resistenza al rotolamento. Questo bilanciamento fra prestazioni si è ottenuto innanzitutto grazie alla composizione del battistrada che sfrutta la sinergia tra un inedito polimero a forma di stella e una speciale miscela di resine. Ulteriori benefici arrivano dalla silice di nuova generazione detta “SmartNet Silica”, che, con la sua forma particolare (elementi regolari dalla forma allungata, posti longitudinalmente rispetto alla direzione di marcia), permette di conciliare altre due prestazioni tipicamente contrapposte: in curva offre maggiore aderenza e stabilità, mentre in rettilineo contribuisce a contenere la resistenza al rotolamento.

Il nuovo pneumatico estivo si affianca agli altri prodotti della famiglia Cinturato, a partire dal pluripremiato Pirelli Cinturato All Season SF3 lanciato lo scorso anno, e all’invernale Pirelli Cinturato Winter 2, eletto sin dai primi test di diversi magazine specializzati il migliore pneumatico della categoria. Inoltre, il nuovo estivo sarà disponibile anche con le tecnologie esclusive di Pirelli, a partire da Elect, il pacchetto dedicato alle auto elettriche e ibride plug-in.