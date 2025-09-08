circle x black
Cerca nel sito
 

Porsche 911 Turbo S 2025: potenza e innovazione al vertice

sponsor

Porsche 911 Turbo S 2025: potenza e innovazione al vertice
08 settembre 2025 | 13.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La nuova Porsche 911 Turbo S 2025 rappresenta l’evoluzione più estrema di una sportiva che da decenni definisce standard di riferimento. Il modello precedente era già noto per la sua capacità di coniugare prestazioni da pista e fruibilità quotidiana, ma oggi la Turbo S sposta nuovamente i confini, proponendo un concentrato di tecnologia, design ed esclusività.

Il cuore della vettura è il nuovo sistema T-Hybrid, che abbina il boxer 3.6 litri a due turbocompressori elettrici e a un motore elettrico integrato nel cambio PDK a otto rapporti. Il risultato è una potenza complessiva di 711 CV e 800 Nm di coppia, valori mai raggiunti prima su una 911 di serie.

Nuova Porsche 911 Turbo S: oltre i 300 km/h

L’accelerazione da 0 a 100 km/h si completa in 2,5 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 322 km/h, con una progressione fluida e costante fino al regime più elevato.

Le innovazioni non si fermano al powertrain. Il lavoro su aerodinamica e telaio ha consentito di compensare il lieve aumento di peso dovuto al sistema ibrido.

Risultato: sul Nurburgring la Turbo S ha fermato il cronometro a 7:03.92 minuti, quasi 14 secondi più rapida del modello uscente. Pneumatici maggiorati, impianto frenante carboceramico PCCB con dischi fino a 420 mm e un’aerodinamica attiva capace di ridurre la resistenza del 10% contribuiscono a questa efficienza.

Il Porsche Dynamic Chassis Control elettroidraulico di serie rende la vettura più agile e prevedibile, mentre l’impianto di scarico sportivo in titanio non solo alleggerisce il peso, ma arricchisce l’esperienza sonora con un timbro profondo e inconfondibile.

Il design riprende i tratti distintivi della famiglia Turbo, introducendo dettagli esclusivi in Turbonite, dalla scritta posteriore agli inserti dell’alettone, fino ai cerchi con monodado centrale.

L’abitacolo, rifinito con modanature in carbonio e sedili sportivi adattivi Plus, unisce lusso e sportività, offrendo anche la possibilità di personalizzazioni infinite tramite il programma Porsche Exclusive Manufaktur.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Porsche 911 Turbo S 2025 nuovo sistema T Hybrid turbo s
Vedi anche
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video
Venezia 82, a sorpresa Nino D’Angelo sul palco - Video
Simona Ventura saluta Armani: “Una guida per tutta l’Italia” - Video
Armani, da Elkan a Versace l'omaggio a Re Giorgio - Videonews della nostra inviata
Donatella Versace alla camera ardente di Armani
Salvatores: "Armani mi vestì per gli Oscar, alla moda preferiva le persone"
Massimo Lopez: "Con le sue linee pulite Armani era forte restando semplice" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza