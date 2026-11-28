Suzuki affronta la transizione energetica nel segmento delle city car attraverso un progetto che valorizza la propria esperienza nello sviluppo di automobili compatte. La nuova Suzuki Ignis elettrica, presentata in anteprima mondiale il 25 novembre 2026, arriverà progressivamente sui mercati europei e internazionali a partire dall'estate 2027.

La nuova Suzuki Ignis elettrica nasce attorno alla piattaforma HEARTECT-e, un'architettura sviluppata specificamente per la propulsione elettrica, che permette di ottimizzare la disposizione dei componenti meccanici e lo spazio destinato ai passeggeri.

Lunga 3.570 mm, larga 1.565 mm e alta 1.635 mm, la nuova Ignis dispone di un passo di 2.460 mm e di un abitacolo configurato per quattro occupanti.

Particolarmente interessante per l'impiego urbano è il raggio minimo di sterzata di appena 4,5 metri, mentre l'altezza minima da terra raggiunge i 150 mm.

Il design della carrozzeria introduce gruppi ottici a LED con grafiche ispirate ai numeri digitali, superfici morbide e un tetto dall'effetto sospeso. All'interno, la continuità stilistica tra plancia e pannelli delle portiere contribuisce a creare un ambiente avvolgente, caratterizzato da un ampio pannello digitale e soluzioni dedicate alla praticità.

Suzuki Ignis elettrica: batteria da 26 kWh e piattaforma HEARTECT-e

Il gruppo propulsore adotta la tecnologia Suzuki eAxle, che riunisce motore elettrico, inverter e riduttore in un'unica unità compatta.

La potenza massima raggiunge i 67 kW, equivalenti a circa 91 CV, mentre la coppia disponibile è di 133 Nm.

L'alimentazione è affidata a una batteria al litio-ferro-fosfato (LFP) da 26 kWh, collocata sotto la scocca. Le sospensioni sono state sviluppate appositamente per la piattaforma elettrica, mentre l'impianto frenante integra dischi anteriori ventilati e tamburi posteriori. La gestione della decelerazione combina frenata rigenerativa e idraulica, attraverso un servofreno elettrico. Su alcune versioni sarà disponibile anche la funzione One Pedal.

Il programma di sviluppo ha coinvolto differenti mercati internazionali, con collaudi su percorsi urbani ed extraurbani finalizzati all'ottimizzazione dell'erogazione e delle caratteristiche dinamiche.