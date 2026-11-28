Michelin interviene sulla sostenibilità della propria catena di approvvigionamento annunciando l'utilizzo esclusivo di gomma naturale proveniente da fonti che non contribuiscono alla deforestazione. Il risultato, frutto di un percorso avviato nel 2015, anticipa i futuri requisiti del regolamento europeo EUDR, estendendo il rispetto di tali criteri alle forniture del Gruppo su scala mondiale.

La trasformazione ha richiesto lo sviluppo di strumenti tecnologici capaci di identificare la provenienza delle materie prime, attraverso sistemi di geolocalizzazione, immagini satellitari e procedure di monitoraggio delle superfici agricole. Il programma di tracciabilità di Michelin coinvolge attualmente circa 1,5 milioni di coltivatori e comprende la mappatura di quasi 2,5 milioni di appezzamenti destinati alla produzione di gomma naturale.

Un risultato particolarmente significativo considerando la frammentazione del settore, che conta circa sei milioni di coltivatori distribuiti prevalentemente nelle regioni tropicali.

Michelin: gomma naturale e sostenibilità della produzione industriale

La gomma naturale riveste un ruolo strategico nell'industria degli pneumatici, comparto che assorbe il 75% del consumo mondiale di questa materia prima.

Michelin ne utilizza annualmente quasi 750.000 tonnellate. Le caratteristiche di elasticità, resistenza, flessibilità e aderenza rendono questo materiale fondamentale per garantire sicurezza, prestazioni e durata degli pneumatici. Nonostante i progressi compiuti nello sviluppo dei materiali sintetici, non esistono attualmente alternative capaci di riprodurne integralmente le proprietà.

La tutela delle risorse naturali assume quindi una rilevanza non soltanto ambientale, ma anche industriale, coinvolgendo direttamente la continuità degli approvvigionamenti e la competitività dei produttori. In questo contesto, Michelin sottolinea l'importanza di un'applicazione uniforme del regolamento EUDR, affinché gli investimenti sostenuti dalle aziende impegnate nella transizione non si traducano in uno svantaggio competitivo.

Per Pierre-Martin Huet, Senior Vice President Sustainability del Gruppo Michelin, la costruzione di una filiera responsabile richiede risorse economiche, tecnologie affidabili e una collaborazione continuativa con coltivatori, organizzazioni non governative e istituzioni locali.