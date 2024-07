TORQUE 1/1 presenta la moto elettrica più potente del mondo

La società FM FACTORY, la prima azienda milanese impegnata nello sviluppo di soluzioni innovative nel mondo dell’elettrico, presenta un innovativo progetto a due ruote denominato TORQUE 1/1.

Si tratta di una moto elettrica, rigorosamente in edizione limitata 1/1, con motore centrale in-wheel, posizionato all’interno della ruota posteriore ,che fornisce un picco di coppia mostruoso di 850 Nm.

TORQUE nasce dalla joint venture di FILANTE con DAVINCI, azienda di engineering e spin-off dell’università di Pechino.

"Ogni dettaglio di TORQUE, spiega Francesco Maria Farina, Founder di FM Factory Srl, è studiato e realizzato per soddisfare i desideri del cliente attraverso l’utilizzo di soluzioni tecnologiche e materiali pregiati fuori dagli schemi. Con una autonomia di 400 chilometri e la possibilità di una ricarica FAST-CHARGE in soli 20 minuti, TORQUE offre prestazioni eccezionali. Dotata di un motore ad alta potenza, questa moto elettrica è in grado di raggiungere velocità incredibili in pochi istanti, garantendo un'esperienza di guida unica”.

La moto ha infatti una coppia massima di 850 Nm e raggiunge i 100 km/h in 2,9 secondi e la si potrà vedere in EICMA 2024.