Raggiungere il traguardo di un milione di chilometri è un risultato raro per qualsiasi automobile, ma farlo con il motore originale e senza interventi straordinari rende l’impresa ancora più sorprendente. È quanto accaduto a una MINI Cooper D, protagonista di una storia che unisce affidabilità, passione e determinazione.

Il 20 giugno 2026, Peter Kirchoff ha raggiunto lo storico stabilimento MINI di Oxford segnando il completamento del progetto iniziato dodici anni prima. La sua vettura, affettuosamente soprannominata “Nemo”, è stata configurata secondo i suoi gusti personali e si è trasformata nel tempo in una compagna inseparabile di viaggio.

Con la caratteristica livrea Volcanic Orange e le strisce bianche sul cofano, la MINI ha attraversato 25 Paesi percorrendo centinaia di migliaia di chilometri senza mai tradire la fiducia del proprietario. A colpire non è soltanto il chilometraggio raggiunto, ma anche l’efficienza dimostrata nel corso degli anni, con consumi estremamente contenuti e una meccanica rimasta sostanzialmente invariata.

Una nuova sfida attende la MINI Cooper D da un milione di chilometri

L’obiettivo del milione di chilometri faceva parte di un programma preciso denominato “ Project one M” . Ogni viaggio, rifornimento e dato di percorrenza è stato registrato e condiviso nel corso degli anni, trasformando l’esperienza in una vera e propria missione personale. La scelta di concludere il progetto a Oxford non è stata casuale: proprio qui nasce la MINI moderna, che nel 2026 celebra il venticinquesimo anniversario della produzione contemporanea.

L’arrivo nello stabilimento britannico ha rappresentato il coronamento di un percorso unico, ma non la sua conclusione. Peter ha infatti già annunciato il passo successivo: il “ One Million Miles Project” , una nuova avventura destinata a spingere ancora più in là i limiti di una vettura diventata simbolo di affidabilità e dedizione.

La storia di Nemo dimostra come una MINI possa andare ben oltre il semplice ruolo di mezzo di trasporto, diventando una compagna di viaggio capace di costruire ricordi e percorrere distanze che sembrano appartenere a un’altra dimensione.