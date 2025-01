La Consulta ha bocciato il referendum abrogativo sull'autonomia differenziata delle regioni, ma ha promosso i quattro sul lavoro e quello sulla cittadinanza per gli extracomunitari. La data precisa del voto deve essere ancora scelta dal governo, ma sarà fissata in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. Quello che al momento è certo è che non ci sarà l'accorpamento con le elezioni amministrative, slittate al 2026.