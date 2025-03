Novità in arrivo per chi è in attesa di ricevere il bonus psicologo. "Dal 15 aprile 2025 l'Inps procederà con lo scorrimento delle graduatorie, individuando nuovi beneficiari, nel rispetto dell'ordine stabilito per ciascuna Regione e Provincia autonoma" comunica il ministero della Salute sul proprio sito, aggiungendo che "i nuovi beneficiari saranno informati direttamente da Inps con una comunicazione ufficiale".