L'arrivo del caldo porta anche il ritorno delle zanzare. Per chi sta pensando di installare nuove zanzariere ci sono diverse agevolazioni per risparmiare sui costi di acquisto e montaggio grazie all'ecobonus. La detrazione viene ripartita in dieci rate annuali di pari importo e vale fino a un massimo di 60mila euro per unità immobiliare.