Borrell: "Bimbi tra vittime più frequenti raid a Gaza"

"In tutto circa 44mila morti, l'intera area è distrutta"

"Non ci sono più parole per descrivere quello che sta succedendo nel Medio Oriente. E' stato detto chiaramente" dall'Ufficio dell'Onu per i diritti umani "che ci sono circa 44mila morti, l'intera area è distrutta, il 70% delle persone uccise a Gaza sono donne e bambini: l'età più frequente sono bambini sotto i nove anni di età". Lo sottolinea l'Alto Rappresentante dell'Ue Josep Borrell, a Bruxelles a margine del Consiglio Affari Esteri. Soltanto ieri sono state 111 le vittime dei bombardamenti nella Striscia.