Camorra, soldi nella ristorazione per finanziare il clan Contini: 5 arresti

Gli incassi di un ristorante utilizzati per finanziare il clan Contini e mantenere i detenuti, ma anche per creare un'attività di pianificazione. Cinque persone sono finite in manette, sotto sigilli beni per tre milioni di euro, nell'ambito di un'operazione condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli che stamattina hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di cinque persone gravemente indiziate dei reati di trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio, aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità agevolativa dell’organizzazione camorristica denominata clan Contini.