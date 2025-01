Caos treni, Salvini oggi in Senato per l'informativa urgente

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, dopo la giornata di ieri alla Camera dove si è difeso, sarà oggi in Senato per l'informativa urgente sul caos treni in Italia. Ieri il ministro si è difeso parlando di disservizi dolosi, rivendicando l'ammodernamento dei servizi ferroviari e denunciando i 626 scioperi del 2024 nel settore trasporti: "Per questo, in più di una occasione, sono intervenuto con lo strumento della precettazione", ha detto. M5S e Avs ne hanno chiesto le dimissioni, mentre il Pd le sue scuse e quelle della premier Meloni. Intanto nel weekend nuovo sciopero ferroviario.