Denatalità, ginecologi: "Con questo trend nel 2225 nascerà l'ultimo italiano"

"Problema drammatico in Italia, aiutare i più giovani"

"La denatalità in Italia è un problema drammatico. Le proiezioni che abbiamo ci dicono che, se il trend continuerà, nel 2225 nascerà l'ultimo italiano". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Vito Trojano, presidente della Società italiana di ginecologia e ostetricia, commentando i dati dell'Istat che evidenziano il calo delle nascite. "C'è un grosso problema di Welfare che non permette alle donne in età fertile di avere un figlio, ma sono costrette a rimandare. E, poi, quello della precarità che influisce sulla scelta di avere un figlio. Dobbiamo aiutare di più i giovani".