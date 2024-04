Il tema del 2024 è 'Planet vs. Plastics'

Si celebra oggi, 22 aprile, la Giornata Mondiale della Terra che ha come obiettivo principale quello di porre l’attenzione sulla conservazione delle risorse naturali della Terra e sui danni provocati dall’inquinamento. Il tema del 2024 è 'Planet vs. Plastics', per accendere i riflettori su un grande problema ambientale che riguarda tutto il mondo, ovvero il fatto che solo il 9% del totale della plastica prodotta nel mondo ogni anno viene riciclata.