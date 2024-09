Elezioni provinciali 2024, risultati e i presidenti eletti

Un election day che ha portato all'elezione anche di 486 consiglieri provinciali in rappresentanza di oltre 17 milioni e 840 mila cittadine e cittadini

Si sono svolte ieri, domenica 29 settembre, le elezioni di 7 presidenti di Provincia e 41 Consigli provinciali. Un election day che ha portato all'elezione anche di 486 consiglieri provinciali in rappresentanza di oltre 17 milioni e 840 mila cittadine e cittadini. Nelle province in cui si è votato il centrosinistra ha eletto 5 presidenti: Mariani a Cremona, Fadda a Parma, Pierucci a Lucca, Carletti a Siena e Mancini a Matera. Per il centrodestra sono stati eletti presidenti dell'Ente provincia: Benzi ad Alessandria e Garuti a Ferrara.