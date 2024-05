Energia, Antitrust: "Su telemarketing aggressivo servono sanzioni"

"In una fase di passaggio obbligato di milioni di utenti dal mercato tutelato al mercato libero, lo sfruttamento del canale telefonico si è intensificato ed ha assunto spesso carattere di aggressività". Ad affermarlo è il presidente dell'Antitrust, Roberto Rustichelli nel corso della sua audizione sulla Criticità del passaggio dal mercato tutelato al mercato libero dell'energia elettrica, in cui sostiene la necessità di porre delle sanzioni a chi contatta "telefonicamente, a fini commerciali, i consumatori che non vi abbiano previamente ed esplicitamente consentito, chiedendo l'inclusione nell'apposito registro pubblico".