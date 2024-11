Ita-Lufthansa, c'è l'accordo: inviati documenti a Bruxelles

no variazioni condizioni economiche concordate

In dirittura d'arrivo le nozze tra Ita Airways e Lufthansa. Il ministero dell'Economia ha inviato alla Direzione Generale della Concorrenza della Commissione Europea gli accordi rientranti tra le misure correttive presentate con riferimento all’operazione di concentrazione che prevede l’ingresso di Deutsche Lufthansa nel capitale di ITA Airways, come previsto nella decisione della Commissione Europea del 3 luglio 2024. "Le condizioni economiche previste non hanno subito variazioni rispetto all’accordo già siglato", precisa il Mef.