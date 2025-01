Ancora pochi giorni all’avvio dei click day per l’ingresso dei lavoratori provenienti da Paesi extra UE, previsto per il 5 febbraio. Fino al 19 gennaio, dalle 8 alle 20, sarà disponibile la sezione dedicata alla precompilazione sul portale Servizi ALI. Questa fase non consente nuove domande, ma permetterà ai datori di lavoro di apportare modifiche alle domande precedentemente compilate, in base alle nuove disposizioni del decreto legge 145/2024.