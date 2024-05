Mattarella: "La pace si costruisce a partire dalla vita di ogni giorno"

"La pace - cui tutti diciamo di aspirare - si costruisce anzitutto a partire dalla vita di ogni giorno, dall'incontro con chi ci è vicino, anche se chi ci è vicino in quel momento è uno sconosciuto, che incontra per caso la nostra strada". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna degli attestati ai nuovi Alfieri della Repubblica.