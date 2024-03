Torna l'ora legale questa notte, tra sabato 30 e domenica 31 marzo 2024. Alle 2 bisognerà spostare le lancette dell'orologio un'ora avanti. Ciò significa che si dormirà un'ora di meno per una notte ma allo stesso tempo vuol dire avere un'ora di luce in più a disposizione ogni giorno per mesi.