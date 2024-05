In Italia la maggior parte dei contagi si è registrata in Campania, Sicilia e Lazio

Pertosse, anche in Italia è allerta per l’epidemia che ha fatto registrare tre morti dall’inizio del 2024 con un aumento dell’800% dei ricoveri rispetto allo scorso anno. A lanciarla è la Società italiana di pediatria, dopo l’allarme dell'Ecdc (European Centre for Disease Prevention and Control). In Italia la maggior parte dei contagi si è registrata in Campania, Sicilia e Lazio.